, futbolda #BenVarım diyen kadınların yanında

26.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:36

Vodafone, futbolda #BenVarım diyen kadınlara destek veriyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın sponsoru olan Vodafone'un Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart'ta Vodafone Park'ta düzenleyeceği Vodafone Kupası'nda, Beşiktaş JK ve Atletico Madrid kadın futbol takımları karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak maça giriş ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.

Maçın biletleri, 5 Mart'tan itibaren Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek. Maç, Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak. Vodafone ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, amaç odaklı şirket olma hedefiyle herkesi kucaklayan bir dijital toplum yaratılması için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların geride bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkanlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz. 'Kadınlar futbol oynayamaz' anlayışı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın destekçisiyiz. Bu güven ve inançla düzenlediğimiz Vodafone Kupası ile kadın futboluna dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacağız. 7 Mart'ta oynanacak maçta her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bu özel maça tüm futbolseverleri bekliyoruz."

Beşiktaş'ın şampiyon kadınları

Verilen bilgiye göre, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğun ardından Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi'ne yükselen takım, 2015-2016 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi'nde normal sezonu namağlup lider tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 2016-2017 sezonundan itibaren Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan takım, 2018-2019 sezonunda bu ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bu şampiyonluğun ardından Hollanda'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı ve UEFA'nın da desteklediği KFEM (Kız Futbol Eğitim Merkezleri) Projesi'ne 2012 yılının ekim ayında dahil oldu ve bu alandaki çalışmalarına başladı.

Kadın futbolunda dünya rekoru

Kadın futbolunun önde gelen temsilcilerinden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'nın geçen yıl İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 24. haftasında Barcelona'yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırılmış, karşılaşmayı 60 bin 739 kişi tribünden takip etmişti. Bu taraftar sayısı, kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: AA