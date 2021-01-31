Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor
31.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:46
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever