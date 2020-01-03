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Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın başlayacak.

03.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:58
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 'de yarın başlayacak.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA
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