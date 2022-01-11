Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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