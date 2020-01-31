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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, Türkiye'de sona erdi.

31.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:14
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 'de sona erdi.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi, saat 18.00 itibarıyla kapandı.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA
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