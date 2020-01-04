Futbolda ara transfer dönemi başladı

04.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:22

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de başladı.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA