Futbolda 2021-2022 sezonu transfer dönemleri açıklandı
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Futbolda 2021-2022 sezonu transfer dönemleri açıklandı

Futbolda 2021-2022 sezonu transfer dönemleri açıklandı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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