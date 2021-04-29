Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu
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Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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