Futbolda 2. ve 3. Lig Fikstürü Yarın Çekiliyor

Futbolda 2. ve 3. ligde 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.
'Adalet Yürüşü'nün final gününde Emniyet teyakkuzda!
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