Futbolda 2. ve 3. Lig Fikstürü Yarın Çekiliyor

Futbolda 2. ve 3. ligde 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

Futbolda 2. ve 3. Lig Fikstürü Yarın Çekiliyor

Futbolda 2. ve 3. ligde 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: Dunya.com