Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde sezon tescil edildi

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde 2020-2021 sezonu tescil edildi.

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde 2020-2021 sezonu tescil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde 2020-2021'in tescil edildiği duyuruldu.

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Trabzonspor, TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde ise Yılport Samsunspor geçen sezon şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan