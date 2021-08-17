Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde sezon tescil edildi
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Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde sezon tescil edildi

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde sezon tescil edildi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde 2020-2021 sezonu tescil edildi.

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde 2020-2021 sezonu tescil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde 2020-2021'in tescil edildiği duyuruldu.

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Trabzonspor, TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde ise Yılport Samsunspor geçen sezon şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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