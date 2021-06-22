Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde normal sezon müsabakaları tamamlandı
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Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde normal sezon müsabakaları tamamlandı

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde normal sezon müsabakaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde normal sezon maçları tamamlandı.

Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde normal sezon maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 haftalık süreçte 52 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Süper Lig 19 Yaş Altı'nda normal sezon sonunda ilk sırada yer aldı.

Ligde 16 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, attığı 57 golle en skorer takım unvanını da elde etti. Fileleri 20 kez havalandıran Galatasaraylı futbolcu Eren Aydın, gol krallığı sıralamasında zirvede yer aldı.

21 takımın yer aldığı ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, 4-13 Temmuz'da Antalya'da düzenlenecek finallerde oynamaya hak kazandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta ilk tur eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray-Beşiktaş

Trabzonspor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Alanyaspor-Kasımpaşa

TFF 1. Lig'de normal sezonun lideri Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig 19 Yaş Altı'nda topladığı 40 puanla normal sezonu zirvede tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, rakip fileleri 44 kez havalandırarak ligde normal sezonun en golcü takımı oldu. Adana Demirspor'dan Musa Bulut ile Balıkesirspor'dan Pete Ambrose ise 15'er golle en skorer oyuncu unvanını paylaştı.

18 takımın yer aldığı ligi ilk 8'de tamamlayan ekipler, 2-10 Temmuz'da Antalya'da yapılacak play-off'ta oynama hakkı elde etti. Karşılaşmaların tek maç eleme usulüne göre yapılacağı finallerde ilk tur eşleşmeleri şöyle:

Yılport Samsunspor-Adana Demirspor

Altınordu-Adanaspor

İstanbulspor-Bursaspor

Balıkesirspor-Bandırmaspor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Futbolda 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde normal sezon müsabakaları tamamlandı - Haberler Spor
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