Futbolda 16 ve 17 yaş altı milli takımları, hazırlık kamplarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbolda 16 ve 17 yaş altı milli takımları, hazırlık kamplarını tamamladı

Futbolda 16 ve 17 yaş altı milli takımları, hazırlık kamplarını tamamladı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Futbolda 16 ve 17 yaş altı milli takımlarının hazırlık kampı sona erdi.

Futbolda 16 ve 17 yaş altı milli takımlarının hazırlık kampı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 Yaş Altı Milli Takımı, 9 Ocak'ta TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladığı hazırlık kampının sonuna geldi.

Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına çıkacak 17 Yaş Altı Milli Takımı ise Antalya'daki kampını tamamladı.

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler

 Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası gözyaşları içinde anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası gözyaşları içinde anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

 Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title