Futbolda 16 ve 17 yaş altı milli takımları, hazırlık kamplarını tamamladı

Futbolda 16 ve 17 yaş altı milli takımlarının hazırlık kampı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 Yaş Altı Milli Takımı, 9 Ocak'ta TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladığı hazırlık kampının sonuna geldi.

Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına çıkacak 17 Yaş Altı Milli Takımı ise Antalya'daki kampını tamamladı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet