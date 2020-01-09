Futbolda 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na katılacak takımlar belli oluyor

09.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26

Altınordu Kulübünün nisan ayında 7. kez düzenleyeceği ve 48 ekibin katılacağı 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nda, yurt dışından önemli kulüplerin takımları da mücadele edecek.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Selçuk ilçesindeki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, İngiltere'den Chelsea, Leicester City, İtalya'dan Milan, Atalanta, İspanya'dan Athletic Bilbao, Valencia, Fransa'dan Marsilya, Portekiz'den Benfica, Porto, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Twente, Rusya'dan Zenit ile Krasnodar, İsveç'ten Hammarby, Danimarka'dan Midtjylland, Belçika'dan Sint Truiden, Polonya'dan Legia Varşova, Yunanistan'dan PAOK, Katar'dan Aspire Akademi, Bulgaristan'dan Beroe, İsviçre'den Grasshopper ve Slovenya'dan NK Olimpija'nın 12 yaş altı ekiplerinin de yer alacağı belirtildi.

Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın yanı sıra BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor ile İzmir'den Altınordu, Altay, Bucaspor, Karşıyaka, İzmirspor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un da organizasyonda bulunacağı bildirildi.

Bu ekiplerin dışında turnuvaya katılacak takımlar için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA