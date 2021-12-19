Futbolcuya yapılan ırkçılık, karşılaşmayı tatil ettirdi

Almanya 3'üncü Ligi'nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşma, deplasman ekibinde forma giyen Aaron Opoku'ya tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle tatil edildi.

Almanya 3'üncü Ligi'nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşmaya ırkçılık olayı damga vurdu. Karşılaşmanın 36'ncı dakikasında Osnabrücklü Aaron Opoku, taraftarlar tarafından maymun sesleri çıkartılarak ırkçı hakarete maruz kaldı. Bu olayın hemen ardından hakem iki takımı da soyunma odasına gönderdi ve maç tatil edildi. Yaşanan olayın ardından açıklama yapan MSV Duisburg Basın Sözcüsü Martin Haltermann, "Bu durumdan sadece utanabiliriz. Umarım bu, bu ülkede ve dünyada hala olan tüm boş kafalara, herkesi olduğu gibi kabul etmeleri ve saygı duymaları için son uyarıdır" ifadelerini kullandı.

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?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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