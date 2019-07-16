Futbolculuk hayali dj'likle son buldu

EN BÜYÜK HAYALİM ULUSLAR ARASI BİR PRODÜKTÖR OLMAK

Türkiye genelinde bir çok eğlence mekanında performanslar sergileyen genç müzik adamı Kubilay Aydın gözünü Avrupa arenasına dikti.

Çeşme'de güzel bir sezon geçiren genç dj, çocuk yaşlarda futbola merak salan ancak sakatlıklar nedeniyle bu idealinden uzaklaşarak kendini müziğe adayan Kubilay Aydın "That's It" ile geniş kitlelere ulaştı. Yakın zamanda üç yeni şarkı ile müzikseverlere sürpriz yapacak olan Kubilay Aydın, iddiasını yeni başarılarla pekiştirmek için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler