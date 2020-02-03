Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi

03.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:34

Tokat'ın Pazar ilçesinde, Topçamspor ile Zile Belediyespor arasında oynanan amatör lig maçının son dakikalarında futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi.

Tokat 1'inci Amatör Küme mücadelesinde Topçamspor ile Zile Belediyespor, Pazar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Topçamspor'un 4-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında yaşanan faul pozisyonu sonrası iki takımın futbolcuları ve yedek kulübesindekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Hakem Sezgin Uyar, iki takımdan da 4 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Hakem, olayların ardından maçı tatil edip, soyunma odasına gitti. Öte yandan kavga anı, karşılaşmayı izlemek için stadyumda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga, takımların soyunma odasına girmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçın son anlarındaki kavga(Amatör kamera)

-Sahada yaşanan olaylar

Kaynak: DHA

- Tokat