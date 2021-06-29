Futbolcuların kavgası soyunma odasında devam etti
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Futbolcuların kavgası soyunma odasında devam etti

Futbolcuların kavgası soyunma odasında devam etti
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Spor

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor takımları arasındaki maçta saha içinde başlayan tartışma soyunma odasına taşındı.

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor takımları arasındaki maçta saha içinde başlayan tartışma soyunma odasına taşındı. Futbolcular soyunma odalarının camlarını kırıp, korkulukları söktü.

BAL 1'inci Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor, Çilimli İlçe Stadyumu'nda hafta sonu karşı karşıya geldi. Gruptan çıkan ve 3 Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmada, Çilimli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde birbirlerine hakaretlerde bulunarak tartıştı. Polis ve görevlilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcuların kavgası soyunma odasına da taşındı. Futbolcular burada da kavga ederken, soyunma odasına götürülen Karamürselspor'dan bazı futbolcular demir parmaklıkları ve camları kırdı. Polis, futbolcuları güçlükle yatıştırdı.

Futbolcuların kavgası soyunma odasında devam etti
Futbolcuların kavgası soyunma odasında devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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