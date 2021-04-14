Futbolculardan sahada iftar
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Futbolculardan sahada iftar

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Futbolculardan sahada iftar

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftada GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü'nün karşılaşması iftar saatine denk gelince sakatlık nedeniyle karşılaşmanın durmasını fırsat bilen bazı futbolcular saha kenarında iftar açtı.

Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftada GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü'nün karşılaşması iftar saatine denk gelince sakatlık nedeniyle karşılaşmanın durmasını fırsat bilen bazı futbolcular saha kenarında iftar açtı. Karşılaşmada sakatlanan oyuncunun tedavisi yapılırken oruçlu olan futbolcuların ise saha kenarında, su ve meyve yiyerek iftar yaptıkları görüldü.

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftada deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü'nde bazı futbolcular, sakatlanan oyuncunun tedavisi yapılırken duran maç sırasında ezan okununca saha kenarında oruçlarını açtı. TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftada GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Karşılaşmanın 11'inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu. Bu sırada Giresun'da iftar vakti olan saat 19: 11'de ezan okundu. Ankara Keçiörengücü takımında bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı. Futbolcular daha sonra maça devam etti. Karşılaşma GZT Giresunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. - GİRESUN

Futbolculardan sahada iftar
Futbolculardan sahada iftar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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