Futbolculardan Başkan Atabay'a galibiyet sözü
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Futbolculardan Başkan Atabay'a galibiyet sözü

Futbolculardan Başkan Atabay'a galibiyet sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Didim Belediye Baskanı A.Deniz Atabay, U-13 futbol turnuvasına katılan Didim Belediyesporlu futbolculara başarılar dilerken, futbolcular da turnuvadan en iyi sonuçları alma sözü verdi.

Didim Belediye Baskanı A.Deniz Atabay, U-13 futbol turnuvasına katılan Didim Belediyesporlu futbolculara başarılar dilerken, futbolcular da turnuvadan en iyi sonuçları alma sözü verdi.

Antalya'da gerçekleşecek olan U13 yaş grupları özel turnuvasına katılan Didim Belediyesporlu futbolcuları uğurlamak ve başarılar dilemek için Didim Belediyespor Kulübü tesislerini ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay tüm futbolculara başarı dileklerini iletti. Didim Belediyespor Kulübu Başkanı Bedri Altıntaş, alt yapı hocaları Mustafa Külle, Kasım Güneser ve Mehmet Özdemir önderliğine turnuvaya giden tüm futbolculara başarılar dileyen Başkan Atabay, "Bu turnuva sporcu kardeşlerimiz için büyük bir tecrübe olacak. Sporun ve sporcunun destekçisi olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kendilerini uğurlamak için Didim Belediyespor Kulübü tesislerini ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a teşekkür eden futbolcular, turnuvadan en iyi sonucu alacaklarını belirtti. - AYDIN

Futbolculardan Başkan Atabay'a galibiyet sözü
Futbolculardan Başkan Atabay'a galibiyet sözü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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