Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

08.10.2019 17:56

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü teknik heyet ve futbolcuları antrenman öncesi, "Barış Pınarı Harekatı"na destek için Türk bayrağı açıp dua ettiler.



Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Teknik Direktör Levent Arıkdoğan, "Fırat'ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapmayı planlayan askerlerimiz için antrenman öncesi dua ettik, Türk bayrağımızı açtık. Tüm kalbimiz Mehmetçiklerimizle, Allah'ım onların ayağına taş değdirmesin. Devletimizin yapmayı planladığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA