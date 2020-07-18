Futbolcular sahaya 'Kadına şiddete dur de' tişörtleriyle çıktı
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Futbolcular sahaya 'Kadına şiddete dur de' tişörtleriyle çıktı

Galatasaray-Göztepe maçı öncesinde iki takım futbolcuları farkındalık oluşturmak ve destek olmak için 'Kadına şiddete dur de' yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.

Futbolcular sahaya 'Kadına şiddete dur de' tişörtleriyle çıktı
18.07.2020 21:50 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:53

Galatasaray-Göztepe maçı öncesinde iki takım futbolcuları farkındalık oluşturmak ve destek olmak için 'Kadına şiddete dur de' yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Göztepe müsabakası öncesinde futbolcular seremoniye 'Kadına şiddete dur de' tişörtleriyle çıktı. Ayrıca stadın tribünlerine de 'Kadına şiddete dur de' pankartları asıldı. Geçtiğimiz günlerde de Süper Lig'de yer alan 18 takımın futbolcuları 'Kadına şiddete dur de' etkinliği yaparak bu konuda farkındalık oluşturarak destek verdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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