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Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

ANTALYA / DHADevre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

10.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:52
Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

/ DHA

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Kamp için Antalya 'te bulunan Süper Lig'in bazı futbolcuları ve yöneticileri, cuma namazı için bir araya geldi. Vatandaşlar, cuma namazı çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sivassporlu Samassa ve Yatabare, Kasımpaşalı Koita, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor'dan Uğur Demirok'un da cuma namazının ardından bir süre sohbet ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cuma Namazı sonrası futbolculardan detaylar

Genel gönüntüler


Kaynak: DHA
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