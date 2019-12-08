: Futbolcudan sahada sürpriz evlilik teklifi

08.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:56

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırıspor ile Ünye 1957 arasında oynanan maç öncesi 1074 Çankırısporlu futbolcu, kız arkadaşına sahada evlilik teklif etti.

1074 Çankırıspor futbolcusu Burak Kurttekin sahaya arkadaşlarıyla birlikte "Benimle evlenir misin Sedef'im" yazılı pankartla çıktı.

Tribünde oturan kız arkadaşı Sedef Kendir'i sahaya davet eden Kurttekin, sevgilisine çiçek vererek diz çöktü, evlilik teklifinde bulundu.

Bu sırada tribündeki taraftarlar "Sedef Burak'a evet desene" diye tezahüratta bulundu.

Kurttekin, "evet" yanıtını aldığı kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.

Sedef Kendir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum böyle bir şey beklemiyordum, onu çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Maçı izlemek üzere tekrar tribüne çıkan Sedef Kendir'i maçı izlemek için sahaya gelen Vali Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, 1074 Çankırıspor Başkanı Alaattin Arslan da tebrik etti.

Burak Kurttekin 37'nci dakikada attığı golü de tribündeki sevgilisine hediye etti.

Maçı 1074 Çankırıspor 3-1 kazandı.

Kurttekin, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını, daha önceden hazırladığı evlilik teklifini golle süslediği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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