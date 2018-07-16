Futbolcu Yekta Kurtuluş, Mustafa Ceceli'yi Topa Tuttu: İnsan Müsveddesi

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Yekta Kurtuluş, İntizar ve Sinem Gedik ilişkisine dair görüntüleri sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli'yi sert sözlerle eleştirdi.

"SKANDAL YETİŞKİN İKİ İNSANIN İLİŞKİSİ Mİ?"

Antalyaspor'un başarılısı orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, İntizar ve Sinem Gedik'in ilişkisi için yaptığı paylaşımda, "Skandal yetişkin iki insanın ilişkisi mi yoksa bir insan müsveddesinin onları gizlice görüntüleyip yayması mı?" ifadelerini kullandı.

"İÇİMDEKİ BÜTÜN KÜFÜRLERİ GÖNDERİYORUZ SANA"

Oyuncu Deniz Çakır da, Instagram'dan paylaştığı Mustafa Ceceli fotoğrafının üzerine ''Bu şahıs nasıl hala ceza almıyor… İçimdeki bütün küfürleri gönderiyorum sana. Sen nasıl sokakta yürüyeceksin acaba?'' notunu düştü.