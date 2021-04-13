Futbolcu Mesut Özil'in Türk Kızılaya yaptığı bağışla 128 bin insana yardım ulaştırılacak
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Futbolcu Mesut Özil'in Türk Kızılaya yaptığı bağışla 128 bin insana yardım ulaştırılacak

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Futbolcu Mesut Özil'in Türk Kızılaya yaptığı bağışla 128 bin insana yardım ulaştırılacak

Futbolcu Mesut Özil'in ramazan kampanyası kapsamında Türk Kızılaya yaptığı 100 bin avro bağışla, dünya genelinde 128 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılacak.

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Futbolcu Mesut Özil'in ramazan kampanyası kapsamında Türk Kızılaya yaptığı 100 bin avro bağışla, dünya genelinde 128 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılacak.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özil, Kızılayın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü ramazan kampanyasına 100 bin avro bağış yaptı.

Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu kapsamda, Türkiye'de 2800, Endonezya'da 1000, Bangladeş Arakan'daki mülteci kamplarında 750 ramazan gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Ayrıca İdlib'teki yetimhaneler ile Somali Mogadişu'da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek ve çocuklara oyuncak dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, başta Türkiye olmak üzere Somali'den Suriye'ye on binlerce insanın yüzünü güldüren Özil'in Türk Kızılayın iyilik çemberini her yıl büyüttüğünü ifade etti.

Özil'in bağışları sayesinde aşevlerinde binlerce insanın fayda gördüğünü, gıda kolisi gönderilen binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünün güldüğünü belirten Kınık, "Her yıl olduğu gibi, Özil gibi nice hayırsever kahramanlarımızı, iyi insanlarımızı bu ramazan da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, onların sevinci ve umudu olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mesut Özil'in bağışı, Türk Kızılayın düzenlediği "Dayanışma ve Teşekkür" programında açıklanmıştı. Aynı programda, 6 saat içinde hayırsever vatandaşlar tarafından Kızılaya 51,1 milyon lira bağış yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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