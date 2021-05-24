Futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transfer olacağı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transfer olacağı iddiası

Futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transfer olacağı iddiası
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'e yükselen Adana Demir'in Mario Balotelli ile görüştüğü iddiası gündeme gelmişti. Kulüp Başkanı Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" diye konuştu. Bu transferin olumlu sonuçlanabileceği aktarıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile görüştüklerini açıkladı. A Spor'a bağlanan Başkan Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" ifadelerini kullandı. Süper Lig'e yeni yükselen Adana ekibinin bu transferde mutlu sona ulaşabileceği aktarıldı.

İKİNCİ LİGDE OYNADI

Mario Balotelli, 2020 yılının bir bölümünü kulüpsüz geçirdi, sonrasında İtalya ikinci lig takımı Monza'ya imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, burada çıktığı 12 lig maçında 5 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı. Kariyerinde Inter, M.City, Liverpool, Milan, Marsilya, Nice gibi takımlarda top koşturan Balotelli, 36 kez de İtalya Milli Takımı'nın formasını giyip 14 gol kaydetti.

Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
Doğruluk Kontrolü
Futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transfer olacağı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Süper Lig'e yükselen Adana Demir'in Mario Balotelli ile görüştüğü iddiası gündeme gelmişti.

Kulüp Başkanı Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" diye konuştu. Bu transferin olumlu sonuçlanabileceği aktarıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Murat Kurum Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burcu Biricik Necati Şaşmaz Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transfer olacağı iddiası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:46:49. #1.15#

title