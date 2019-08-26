Futbolcu ile oyuncu maç yaptı

26.08.2019 10:21

2-2 biten dev maç sonrası yemek yiyen arkadaşlar Ertesi günü City nin antrenmanına birlikte çıktı ..

Antrenman sonrası kaleye geçen Köstendil , İlkay'ın Şutlarını önlemeye çalıştı , neşeli geçen anteranmanda ilginç görüntüler Ortaya çıktı

City 'nin kanalına birlikte röp veren ikili daha sonra şehir gezisine çıktılar. İlkay , İstanbul ziyaretinde Çukur'un sezon finali setini ziyaret etmiş Oyunculara fotma imzalamıştı ..

Köstendil, geçen sene Vefaspor'la kaleci olarak anlaşmıştı ..

Hatta bu durumla ilgili tek kişilik oyunu olan " 12 Numaralı Adam " olarak sahneye taşımıştı Oyun Yaz turnesinekapsamında ağustos sonunda görücüye çıkacak ..

Kaynak: Bültenler