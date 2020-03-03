Futbolcu gençten saha içinde pankartlı evlilik teklifi

03.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:36

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Manavgat Belediyespor kalecisi İlker Günay, maçın bitimiyle birlikte kız arkadaşına muhteşem bir sürpriz yaptı. İlker futbolcu arkadaşlarının açtığı pankartlar eşliğinde diz çöküp maçı izleyen kız arkadaşına evlenme teklif etti. Şaşkına dönen genç kadın tribünden inip teklife 'Evet' dedi.

Manavgat Atatürk Stadında oynanan Manavgat Belediyespor-Burdur MAKÜ BAL 7. Grup karşılaşmasının ardından sahanın ortasında ilginç bir olay yaşandı. Manavgat Belediyespor'un 2-0 galip geldiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Manavgat Belediyesporlu oyuncular, kaleci arkadaşları İlker'in evlilik teklifinin yer aldığı pankartı açtılar. 'Benimle evlenir misin her şeyim' yazan pankartın önünde diz çöken Manavgat Belediyespor kalecisi İlker Günay, kız arkadaşı Rümeysa Yeşilyurt'a evlilik teklifinde bulundu. Tribünde arkadaşlarıyla birlikte maçı izleyen ve gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Rümeysa Yeşilyurt sahanın ortasına gelirken, diz çökerek evlilik teklifinde bulunan kaleci İlker'e 'Evet' şeklinde cevap verdi.

Sahadaki futbolcuların yanı sıra tribündeki taraftarlarında şahit olduğu evlilik teklifinden sonra tribünler Rümeysa-İlker çiftinin alkışlarla tebrik ettiler. Rümeysa Yeşilyurt ile İlker Günay'ın 4 yıldır arkadaş oldukları bildirildi.

Kaynak: İHA