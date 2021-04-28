Futbolcu Deniz Naki hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan dava açıldı
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Futbolcu Deniz Naki hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan dava açıldı

Futbolcu Deniz Naki hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan dava açıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki hakkında Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan dava açıldığı bildirildi.

Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki hakkında Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan dava açıldığı bildirildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Aachen Savcılığının "Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurup liderliğini yaptığı" suçlamasıyla dava açtığı ifade edildi.

Aachen'de görülmesi beklenen davada, yaklaşık 10 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan Deniz Naki, yarı otomatik silah bulundurmak, örgütlü çete kurup uyuşturucu ticareti yapmak, adam yaralama, şantaj, kundaklama, tehdit ve yalan beyanda bulunmaya yönelik zorlama gibi suçlardan yargılanacak.

Deniz Naki ile "Bahoz" adında suç örgütü kurduğu iddia edilen ve aynı davada yargılanacak olan Hüseyin Ö'nün ise daha önce adam öldürmekten sabıkası bulunduğu, 2002'de A3 otoyolunda bir kişiyi öldürmekten 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye olduğu belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'de 3 yıl önce de hapis cezasına çarptırılmıştı

Almanya doğumlu Deniz Naki, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.

Deniz Naki, Türkiye'de 3 yıl önce "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Deniz Naki'ye verilen "ömür boyu men" cezasını onamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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