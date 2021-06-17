Futbolcu Billong ve Aboubakar'ın Beşiktaş-Hatayspor maçında anlaştığı iddiası

Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında, 7-0'lık bir galibiyet aldığı maç sonrası Hatayspor'lu 27 yaşındaki defans oyuncusu Jean-Claude Billong ve Beşiktaşlı Vincent Aboubakar arasında anlaşma yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) ise iddiaları yalanladı.

Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki karşılaşmada iki Kamerunlu oyuncu Jean-Claude Billong ve Vincent Aboubakar'ın arasında pazarlık yaptığı edildi. Şampiyonluk için kritik öneme sahip olan maçta, Aboubakar'ın, cömertlik karşılığında , Billong'un lehine Kamerun millî futbol takım ekibine aracılık edeceğine söz verdiği iddia edildi.

KAMERUN FUTBOL FEDERASYONU İDDİALARI YALANLADI

Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT), Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 39. haftasında Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor'u 7-0 yendiği maçla ilgili iki Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong'a yönelik şike iddialarını yalanladı.Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''İKİ FUTBOLCU DA ETİK DEĞERLERE SAĞDIK''

"İki Kamerunlu futbolcu da Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında farklı galibiyet alması için uğraştığı şeklinde saçma imalara maruz kalıyor. Federasyon, iki oyuncunun karşı karşıya kaldığı hiçbir delile dayanmayan suçlamaların böylesine kolayca yapılabilmesi karşısında kızgın. İki futbolcu her zaman sportif davranışlarda bulundu ve etik değerlere sadık kaldı. Federasyon iki futbolcuya tamamen güveniyor ve tüm desteğini ifade ediyor. İki oyuncunun milli takıma seçilmesi de tamamen teknik direktör Antonio Conceicao'nun tasarrufudur."