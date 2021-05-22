Futbolcu Adem Büyük'ün eşinin 'Çakar sirenli' gezdiği araca ve sahibine cezai işlem
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Futbolcu Adem Büyük'ün eşinin 'Çakar sirenli' gezdiği araca ve sahibine cezai işlem

Futbolcu Adem Büyük'ün eşinin 'Çakar sirenli' gezdiği araca ve sahibine cezai işlem
Demirören Haber Ajansı / Ali Tinbek - Haberler | Güncel

YENİ Malatyaspor'un milli futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün içinde bulunduğu 'çakar' ve 'sirenli' araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.

YENİ Malatyaspor'un milli futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün içinde bulunduğu 'çakar' ve 'sirenli' araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.

Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı otomobil ile gezintiye çıkmış ve bu anları sosyal medyada paylaşmış ardından ise videoyu kaldırmıştı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobili Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada durdurdu. Ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.'ye çakar-siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.

- İstanbul
Futbolcu Adem Büyük'ün eşinin 'Çakar sirenli' gezdiği araca ve sahibine cezai işlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Tinbek

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