HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90+1 da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 78 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
29.07.2020 23:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:59

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90+1 da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 78 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban (Dk. 41 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 54 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 63 Onur Bulut), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 25 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+10 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Campi, Dk. 61 Pereira (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupayı kazandı.

64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

90+10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Spor
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı
Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Pınar Gültekin Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Beren Saat Reha Özcan Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 00:34:10. #1.14#
title