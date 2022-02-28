Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
AA, Ercan Çakar - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Mart Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
3 Mart Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
AA / Ercan Çakar - Spor