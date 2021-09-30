Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadeleleri, oynanan 5 maçla tamamlandı.
MARDİN (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadeleleri, oynanan 5 maçla tamamlandı.
Rakiplerine üstünlük kuran Mardin 1969, Iğdır Futbol Kulübü, Kahta 02, Redoks Darıca Gençlerbirliği ve Karşıyaka, 3. tura yükseldi.
Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Mardin 1969-Gümüşhanespor: 1-0
Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0 (4-3 penaltılarla)
Hacettepe-Kahta 02: 1-3
Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 0-0 (2-4 penaltılarla)
Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 1-3
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakalarının kura çekimi yarın yapılacak.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri