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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor, Esenler Erokspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor, Esenler Erokspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.

İki takım arasında Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Osmaniyespor, penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak adını 3. tura yazdırdı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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