Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor, Esenler Erokspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.
ESENLER, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor, Esenler Erokspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.
İki takım arasında Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Osmaniyespor, penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak adını 3. tura yazdırdı.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri