Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri, oynanan 13 maçla sürdü.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri, oynanan 13 maçla sürdü.

Rakiplerine üstünlük kuran Çankaya, Yomraspor, Ağrı 1970, Artvin Hopaspor, Ceyhanspor, Fatsa Belediyespor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediyespor, Çarşambaspor, Bergama Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve 52 Orduspor tur atladı.

Günün son maçında Esenler Erokspor ile Osmaniyespor karşılaşacak.

Kupanın 2. turunda sona eren maçların sonuçları şöyle:

Çankaya-Ofspor: 3-2

Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor: 2-2 (2-3 penaltılar)

Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0

Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa: 3-0

Çarşambaspor-Altındağspor: 1-1 (4-2 penaltılar)

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-2 (3-2 penaltılar)

Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor: 0-0 (4-2 penaltılar)

Bergama Belediyespor-Sancaktepe: 1-1 (5-4 penaltılar)

Hendekspor-52 Orduspor: 1-3

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Lionel Messi Balotelli Bülent Uygun Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 19:08:27. #1.11#