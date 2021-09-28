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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor- Kızılcabölükspor : 2-0

Nevşehir Belediyespor- Fethiyespor : 3-0

Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor: 2-1

Edirnespor-Çatalcaspor: 3-0

İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1 (5-6 penaltılarla)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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