Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakala), de Souza, Ghezzal (Dk. 100 Hasic), Dorukhan Toköz (Dk. 82 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Hutchinson), N'Koudou (Dk. 120+1 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 46 Larin)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck (Dk. 106 Duarte), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye (Dk. 105+1 Mehmet Topal), Tolga Ciğerci (Dk. 90+2 Azubuike), Visca (Dk. 77 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 77 Giuliano), Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 77 Crivelli)

Goller: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 22 Vida, Dk. 102 Larin (Beşiktaş), Dk. 60 Deniz Türüç, Dk. 77 Giuliano (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 44 Vida (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası girişinde buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert topu kaleci Utku Yuvakuran çeldi. Dönen topa Deniz Türüç bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada N'Koudou'nun soldan ortasında Larin arka direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgi üzerinde müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Ömer Ali Şahiner'in yerden ortasında ön direkte Deniz Türüç, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Giuliano'nun önüne bıraktı. Giuliano, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2

Karşılaşmada normal süre 2-2 sona erdi ve uzatmalara gidildi.

94. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta Aleksic, ceza sahası içinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljajic'in soldan ceza yayına yerden gönderdiği topu Larin, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 3-2

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılırken, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul