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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

11.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:40
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimenİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic, CikalleshiBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero (Dk. 25 Welinton), N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Cenk Tosun

Goller: Dk. 13 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Montero (Beşiktaş), Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 32 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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