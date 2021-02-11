Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

11.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:46
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan BilirDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, YatabareFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin...

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill

Sarı kart: Dk. 19 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Camara'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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