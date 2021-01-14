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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

14.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:42
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner ÖzaralFenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Cisse, SamattaKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Eren...

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Cisse, Samatta

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Varga, Thelin

Sarı kartlar: Dk. 16 Samatta, Dk. 36 Caner Erkin (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

14. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada hücum yönünün sağından Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşa altıpas önünde iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe etkili oldu. Soldan Caner'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Sinan Gümüş, sırtı kaleye dönük pozisyonda kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topun devamında Mert Hakan'ın sol ayağıyla ceza yayından cılız vuruşunda tekrar Sinan Gümüş topa ayak soktu ama meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

40. dakikada Varga'nın ceza sahası içine ara pasında savunma arkasına sarkan Hodzic'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleye paralel dışarı gitti.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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