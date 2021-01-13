Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Vodafone ParkHakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf BozdoğanBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Mensah, N'KoudouÇaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Mensah, N'Koudou
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan, Yasin Pehlivan (Dk. 43 Jovancic), Donsah, Michalak, Andrade, Kemal Rüzgar
Sarı kart: Dk. 37 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk.38 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.
11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.
38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul