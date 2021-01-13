Medipol Başakşehir: 5
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Medipol Başakşehir: 5

13.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:01
Medipol Başakşehir: 5

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mert Bulut

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 70 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 80 Emre Kaplan), Azubuike, Giuliano, Aleksic (Dk. 76 İrfan Can Kahveci), Berkay Özcan (Dk. 46 Duarte), Crivelli, Demba Ba (Dk. 71 Gulbrandsen)TUZLASPOR: Haydar Yılmaz, Yasin Güreler, İsmail Konuk, Baran Işık (Dk. 46 Rotman), Samet Asatekin, Segbefia, Onur Ayık (Dk. 55 Ahmet Yazar), Gökcan Kaya (Dk. 71 Pucko), Cajic, Vedat Bora (Dk. 80 Özgürcan Özcan), ThuramGOLLER: Dk. 8 Demba Ba, Dk. 42 İsmail Konuk (Kendi kalesine), Dk. 73 Aleksic, Dk. 79 Ravil Tagir, Dk. 89 İrfan Can Kahveci (Penaltıdan) (MedipolBaşakşehir), Dk. 34 Vedat Bora (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 53 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Samet Asatekin (Tuzlaspor)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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