Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütokİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Anicic, Ömer Ali Şahiner, İsmail Güven, Ali Karakaya, Eduok, Musa Çağıran, Bytyqi, DaciGaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Olkowski,...
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Anicic, Ömer Ali Şahiner, İsmail Güven, Ali Karakaya, Eduok, Musa Çağıran, Bytyqi, Daci
Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Olkowski, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Morais, Furkan Soyalp, Mirallas, Güray Vural, Enver Cenk Şahin, Andre
Goller: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Karakaya, Dk. 38 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışı sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Anicic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
26. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Güray Vural'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
39. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının yan çizgisinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
44. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
45+1. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm