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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

13.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:50
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütokİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Anicic, Ömer Ali Şahiner, İsmail Güven, Ali Karakaya, Eduok, Musa Çağıran, Bytyqi, DaciGaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Olkowski,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Anicic, Ömer Ali Şahiner, İsmail Güven, Ali Karakaya, Eduok, Musa Çağıran, Bytyqi, Daci

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Olkowski, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Morais, Furkan Soyalp, Mirallas, Güray Vural, Enver Cenk Şahin, Andre

Goller: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Karakaya, Dk. 38 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışı sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Anicic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

26. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Güray Vural'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

39. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının yan çizgisinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

44. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

45+1. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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