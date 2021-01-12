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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

12.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:59
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail ŞencanYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Fofana, Umut BulutGalatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail Şencan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Fofana, Umut Bulut

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının kalan süresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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