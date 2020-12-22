Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

22.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı. Karşılaşmalar 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı şöyle:

12 Ocak Salı: 15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)13 Ocak Çarşamba: 15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)14 Ocak Perşembe: 18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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