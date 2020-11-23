Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

23.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:19
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Kupada 4. turun programı şöyle:

Yarın:

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)

14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)

15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Vefa)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)

25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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