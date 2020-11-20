Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

20.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:25
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Kasım Salı:

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan

Ankaraspor-Muğlaspor: Oğuzhan Çakır

Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: Şevket Teker

Giresunspor-Niğde Anadolu FK: Oğuzhan Aksu

Yukatel Denizlispor-Turgutluspor: Kadir Sağlam

Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Çağdaş Altay

Adanaspor-Sakaryaspor: Erhan Kutlu

Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: Yakup Özhan

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka

25 Kasım Çarşamba:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu

Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: Oğuzhan Uğurlu

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Bayram Başkan

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: Onur Özütoprak

İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu: Davut Dakul Çelik

Altınordu-Çorum FK: Alper Akarsu

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay

Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor: Kutluhan Bilgiç

Gaziantep FK-Serik Belediyespor: Mustafa Kürşad Filiz

Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen

Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor-Uşakspor: Emre Malok

26 Kasım Perşembe:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu

Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor: Hakan Ceylan

Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan

İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK: Ramazan Keleş

Göztepe-Kırklarelispor: Alper Çetin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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