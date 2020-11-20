Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Kasım Salı:
Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan
Ankaraspor-Muğlaspor: Oğuzhan Çakır
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: Şevket Teker
Giresunspor-Niğde Anadolu FK: Oğuzhan Aksu
Yukatel Denizlispor-Turgutluspor: Kadir Sağlam
Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Çağdaş Altay
Adanaspor-Sakaryaspor: Erhan Kutlu
Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: Yakup Özhan
Fenerbahçe-Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka
25 Kasım Çarşamba:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu
Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: Oğuzhan Uğurlu
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Bayram Başkan
Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: Onur Özütoprak
İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu: Davut Dakul Çelik
Altınordu-Çorum FK: Alper Akarsu
Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay
Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor: Kutluhan Bilgiç
Gaziantep FK-Serik Belediyespor: Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen
Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Uşakspor: Emre Malok
26 Kasım Perşembe:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu
Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor: Hakan Ceylan
Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan
İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK: Ramazan Keleş
Göztepe-Kırklarelispor: Alper Çetin
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür