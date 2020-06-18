Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker TakpakAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, CisseFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka (Dk.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka (Dk. 45 Eren Albayrak), Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic
Goller: Dk. 15 Cisse, Dk. 25 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36. Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Jahovic, Dk. 45+4 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0
25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0
32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.
34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA