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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz (Dk. 61 Jailson), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 79 Mevlüt Erdinç), Deniz Türüç (Dk. 61 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 46 Mehmet Ekici), Rodrigues (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
16.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:30

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz (Dk. 61 Jailson), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 79 Mevlüt Erdinç), Deniz Türüç (Dk. 61 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 46 Mehmet Ekici), Rodrigues (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Serkan Asan), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 87 Abdurrahim Dursun), Nwakaeme (Dk. 35 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth (Dk. 87 Hüseyin Türkmen)

Goller: Dk. 6 ve 83 Sörloth, Dk. 90+4 Novak (Trabzonspor), Dk. 42 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 24 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Sörloth, Dk. 84 Pereira (Trabzonspor), Dk. 59 Mehmet Ekici, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Rodrigues (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, finale yükselen ilk takım oldu.

53. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Sörloth'un pasında topla buluşan Ekuban, sol çaprazdan ceza sahasına girerken meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncuya aktardı. Sörloth'un penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Ani gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ekuban, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

90. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda tokatlayarak kornere gönderdi.

90+4. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, kendi yarı sahasında Luiz Gustavo'dan kaptığı topla takımını ani atağa çıkardı. Pereira'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin sağdan ortasında Novak'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, kupada adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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